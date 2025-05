Nel quartiere la raccolta differenziata non è ancora arrivata

PALERMO – Vigili del fuoco sono stati impegnati per spegnere gli incendi di rifiuti nel quartiere Cep di Palermo, dove la raccolta differenziata non è ancora arrivata.

In altre zone della città, dove vige la raccolta porta a porta, si sono registrati in questi giorni alcuni disservizi segnalati anche dai consiglieri comunali, come in piazza Sant’Anna al Capo. Ritardi nella raccolta sono segnalati anche in altre zone.