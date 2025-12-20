Inchiesta Liberty lines, il Riesame annulla 6 delle 7 misure cautelari

Attesa per i prossimi giorni la decisione dei giudici sul sequestro da 184milioni

PALERMO – Il Tribunale del riesame di Palermo ha annullato sei delle sette misure cautelari personali disposte nell’ambito dell’inchiesta che ha portato al sequestro della compagnia di navigazione Liberty Lines.

Sono stati revocati i divieti di dimora a Trapani e Milazzo e di esercizio dell’impresa per Marco Dalla Vecchia, dirigente operativo, Giancarlo Licari, comandante d’armamento, Alessandro Forino, presidente del Cda, Gennaro Cotella, dirigente operativo, Anna Alba, responsabile della sicurezza, Gianluca Morace, direttore generale. Lunedì dinanzi ai giudici del Riesame si discuterà la posizione di Nunzio Formica, sottoposto al divieto di dimora.

Ieri invece dinanzi al Tribunale del riesame di Trapani si è discussa la misura cautelare che ha riguardato il sequestro della società navale, stimato in 184 milioni di euro. La decisione è attesa a giorni. La fase giudiziaria riguarda l’applicazione delle misure cautelari, che già il gip aveva parecchio sfoltito non accogliendo la richiesta più complessiva della Procura che riguardava in totale 46 persone, tra questi molti comandanti di aliscafo e ufficiali del comando della Capitaneria di Porto.

Nell’inchiesta si ipotizzano, a vari titoli, la frode, la truffa, la corruzione e l’attentato alla sicurezza dei trasporti. Al centro del fascicolo le indagini della Guardia di finanza, sul periodo 2021- 2022, su avarie ai mezzi navali durante la navigazione che, secondo la tesi dell’accusa, non sarebbero state dichiarate e corse sovvenzionate dalla Regione che non sarebbero state comunicate per evitare l’addebito di penali.