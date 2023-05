Palermo, incidente all’Addaura: due feriti gravi a Villa Sofia

Lo scontro sul lungomare Cristoforo Colombo. Indaga la municipale

1' DI LETTURA

PALERMO – Incidente sul lungomare dell’Addaura, a Palermo. Due auto, per cause ancora da accertare si sono scontrate sul via Cristoforo Colombo. L’urto tra i due mezzi si è verificato in mattinata.

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto gli agenti dell’infortunistica della polizia municipale.

Due persone sono rimaste ferite e trasportate dal personale del 118 in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. Le condizioni di entrambi sono giudicate gravi, la prognosi è riservata. Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente sono condotte dalla polizia municipale. Secondo una prima ipotesi la causa sarebbe stato un sorpasso azzardato.