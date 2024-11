La caduta sull'asfalto per lo scoppio di una gomma

PALERMO- Un incidente si è verificato in viale Regione Siciliana all’altezza di Bonagia nella carreggiata in direzione Trapani. (foto d’archivio)

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo alla guida di una moto, in viale Regione Siciliana, avrebbe perso il controllo del mezzo per lo scoppio di una gomma ed è caduto sull’asfalto

Un ambulanza è arrivata in soccorso e ha portato l’uomo coinvolto nell’incidente in ospedale. Al momento non si conoscono le sue condizioni.