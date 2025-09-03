 Palermo, incidente in officina: olio bollente su 3 operai: uno è grave
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Dramma del lavoro a Palermo, olio bollente su 3 operai: uno è grave

Erano in un'officina meccanica
in via villagrazia
di
1 min di lettura

PALERMO – Tre operai sono rimasti feriti in un’officina meccanica a Palermo in via Villagrazia. I lavoratori stavano installando un pistone meccanico in un camion quando è uscito dell’olio ad alta temperatura che ha investito i tre uomini che sono stati portati in ospedale.

Indagine sulle norme di sicurezza

Uno è ricoverato in gravissime condizioni. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti di polizia di Stato e i tecnici dello Spresal dell’Asp per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e la regolarità dei contratti di lavoro.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI