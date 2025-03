Palermo, incidente mortale in viale Regione: perde la vita un 22enne

Lo schianto all'alba. Chi è la vittima.

PALERMO – Tragico incidente stradale in viale Regione Siciliana. E’ successo all’alba sulla carreggiata laterale in direzione Trapani, nella zona di Tommaso Natale. A perdere la vita Francesco Zito, un ragazzo di 22 anni che viaggiava su una Fiat Punto.

La dinamica

In base a quanto è stato ricostruito dalla polizia municipale che è intervenuta sul posto, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro una pensilina dell’Amat. L’impatto si è rivelato violentissimo: l’auto è andata distrutta e il 22enne ha riportato lesioni gravissime.

Il giovane è morto in ospedale

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno chiesto l’intervento del 118. I sanitari hanno trasportato il ragazzo a Villa Sofia in condizioni disperate. Nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto poco dopo. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.