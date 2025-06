Incidente a Palermo: Cinquecento in bilico su una Panda, grave una donna

Lo scontro all'incrocio con via Marconi. Tre feriti

VIA SAMMARTINO

PALERMO – Grave incidente stradale all’incrocio tra le vie Sammartino e Marconi, a Palermo. Sono rimaste coinvolte due auto: lo scontro è stato violentissimo e una Fiat Cinquecento è finita in bilico su una Fiat Panda vecchio modello.

Grave una donna

Ad avere la peggio uno dei passeggeri, una donna di 54 anni. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno trasportata in codice rosso in ospedale: è ricoverata con la prognosi riservata. Soccorsi anche i conducenti dei due mezzi, ma hanno riportato ferite più lievi. Anche loro sono stati ricoverati al Policlinico.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno momentaneamente chiuso il tratto di strada al traffico e hanno effettuato i rilievi. Le indagini per ricostruire la dinamica sono in corso.

L’incidente a Carini

Nella giornata di ieri, domenica 22 giugno, un altro grave incidente si è verificato in provincia. A Carini rave incidente, questa mattina, domenica 22 giugno, sulla strada statale 113, all’altezza della via Prato, a Carini, nellos contro tra due scooter e una Mercedes, è rimasto ferito A.C, 61 anni, conducente di una Vespa Piaggio trasportato in ambulanza a Villa Sofia.