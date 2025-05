Scontro tra due auto in viale Regione: una si ribalta su un fianco

Un altro incidente si è verificato in piazza Turba

PALERMO – Incidente stradale in viale Regione Siciliana Sud Est, nei pressi dello svincolo di Ciaculli. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate e uno dei due mezzi si è ribaltato su un fianco.

Sul posto sono arrivati gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e i sanitari del 118 che hanno accertato le condizioni dei conducenti e dei passeggeri. Nonostante la violenza dell’impatto, non si sono registrati feriti. Indagini in corso per ricostruire la dinamica. Sulla parallela dell’autostrada si sono registrati rallentamenti al traffico.

Incidente anche in piazza Turba

Poco prima, a Palermo si è verificato un altro incidente. E’ successo in piazza Turba, dove sono rimasti coinvolti un furgone e un motociclista della Polizia di Stato in servizio, che è rimasto ferito.

E’ stato trasportato dal 118 all’ospedale Ingrassia, le sue condizioni non sarebbero gravi. Anche in questo caso, i rilievi per accertare la dinamica sono stati eseguiti dall’Infortunistica.