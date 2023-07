Palermo, investita a piazza Virgilio: muore dopo quasi un mese di agonia

Aveva sbattuto la testa e non si è mai ripresa. La salma è stata sequestrata per l'autopsia

PALERMO – Era stata investita da un Suv in piazza Virgilio a Palermo il 12 giugno scorso mentre attraversava sulle strisce pedonali. Aveva sbattuto la testa e non si è mai ripresa. È morta oggi nell’ospedale Civico, Rosalia Zangara, 87 anni. La salma è stata sequestrata per l’autopsia.