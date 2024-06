Palermo, investito mentre lavorava: gli è stata amputata la gamba

Il conducente è fuggito, poi si è consegnato

PALERMO- All’operaio della ditta che lavorava per conto della Rap (la società che si occupa della raccolta dei rifiuti), investito ieri in via Villagrazia, a Palermo, da un automobilista, è stata amputata la gamba all’ospedale Civico, dov’è ricoverato.

L’investitore, 61 anni, che si è consegnato dopo essere fuggito, è indagato per simulazione di reato, lesioni gravi, omissioni di soccorso.

L’operaio, dipendente di una società privata incaricata dalla Rap per la raccolta differenziata, stava scendendo dall’autocompattatore quando è stato colpito con violenza da un Opel Corsa che lo ha schiacciato contro il mezzo pesante.

L’automobilista, invece di fermarsi per sincerarsi delle condizioni dell’uomo, ha continuato la corsa.