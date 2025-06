Palermo, Inzaghi sempre più vicino alla panchina dei rosanero

Il tecnico potrebbe portare in Sicilia uno dei suoi fedelissimi

Il Palermo è pronto a inaugurare una nuova era con Filippo Inzaghi alla guida tecnica. Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex allenatore del Pisa è sempre più vicino a sedersi sulla panchina rosanero, con un accordo che potrebbe essere formalizzato nelle prossime ore.

Inzaghi sempre più vicino al Palermo

Dopo una stagione deludente conclusasi con l’eliminazione al primo turno dei playoff, il Palermo ha deciso di voltare pagina. Nonostante Alessio Dionisi abbia ancora due anni di contratto, la dirigenza dei rosa ha optato per un cambio alla guida tecnica. Filippo Inzaghi, reduce dalla promozione in Serie A con il Pisa, sarebbe il prescelto per rilanciare le ambizioni del club del capoluogo siciliano.

Le parti dovrebbero aver trovato un’intesa di massima e si attende solo la risoluzione del contratto tra Inzaghi e il Pisa per ufficializzare il passaggio. Stesso discorso vale per Alessio Dionisi, che dovrà liberare il posto sulla panchina dei rosanero dopo aver raggiunto un accordo con il club di viale del Fante.

Emanuel Vignato: possibile primo rinforzo

Nel contesto della trattativa tra Palermo e Pisa, potrebbe rientrare anche Emanuel Vignato. L’esterno (o trequartista) classe 2000, attualmente in forza al Pisa, è stato individuato come un possibile rinforzo per la nuova stagione. Vignato, considerato in passato uno dei talenti più promettenti del calcio italiano, potrebbe trovare a Palermo l’ambiente ideale per rilanciarsi, sotto la guida di Inzaghi.

Un nuovo corso per il Palermo

Con l’arrivo imminente di Filippo Inzaghi e la possibile acquisizione di Emanuel Vignato, il Palermo si appresta a intraprendere un nuovo inizio. La dirigenza, confermando Carlo Osti nel ruolo di direttore sportivo (si attende solo l’ufficialità), punta a costruire una squadra competitiva per la stagione 2025-2026, con l’obiettivo di tornare protagonista nel panorama calcistico italiano.

Foto in alto dal profilo Instagram di Filippo Inzaghi.