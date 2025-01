Dionisi: “Con la Juve Stabia vogliamo vincere. Mercato? Periodo bollente”

Il tecnico: "La nostra squadra è attrezzata. Desplanches o Sirigu? So chi giocherà"

Il Palermo cerca continuità. Alla vigilia del match contro la Juve Stabia, il secondo di fila tra le mura amiche del “Barbera”, il tecnico dei rosanero Alessio Dionisi ha presentato la gara in conferenza stampa. Nuovo modulo, calciomercato invernale e la ricerca di un percorso più lineare gli argomenti trattati dall’allenatore che ha risposto alle domande dei giornalisti.

“Ho visto la squadra giusta, sono positivo. Siamo sulla strada giusta, poi la conseguenza delle parole devono essere i fatti – spiega -. La squadra mi è piaciuta e mi sta piacendo, ma ci deve piacere domani. Vogliamo dare continuità, migliorare la classifica e vogliamo vincere in casa. Rispettiamo chi affrontiamo, poi la classifica va guardata e la Juve Stabia ha tre punti in più di noi e questo vuol dire qualcosa”.

“Di Francesco quinto di centrocampo? Lui è tra i giocatori offensivi più duttili che abbiamo, forse il più duttile. Non lo vedo centrocampista, ma seconda punta ed esterno. Più lo allontano dalla porta, meno efficace potrebbe essere. Sirigu o Desplanches? Abbiamo recuperato Sebastiano e ritrovato Salvatore. Posso scegliere tra due ed è una cosa importante. Penso già di sapere chi giocherà con la Juve Stabia, senza togliere all’altro o alla squadra”.

Poi una domanda sul calciomercato invernale: “Quello che mi aspetto è che dentro non arrivi niente di quello che c’è fuori, di quello che viene scritto. È un periodo ‘bollente’ che porta interesse e anche un po’ di bugie. Alcune cose che si sentono non sono vere. Io vedo una squadra che ha l’atteggiamento giusto. Se arriverà qualcuno, bene. La squadra è attrezzata, il gruppo è quello che più conta in questa categoria. Se deve arrivare qualcuno, prima di tutto deve rispettare il gruppo”.

“La Juve Stabia è organizzata e ha entusiasmo, verrà qua domani senza avere nulla da perdere – dice l’allenatore sui prossimi avversari -. Non sarà una partita facile, basta pensare alla partita dell’andata. La classifica a questo punto non è bugiarda, hanno 30 punti con merito. La rispettiamo e dovremo essere bravi in fase difensiva. Tra gli attaccanti inoltre posso dire che rientra Di Francesco e sarà importante”.

“Con la Juve Stabia vogliamo vincere e se lo facciamo li raggiungiamo, accorciando su una squadra che è davanti a noi. Questo è quello che vogliamo. La partita col Modena è stata difficile. Dobbiamo ripartire dalla settimana che abbiamo fatto e dal secondo tempo contro i canarini. Vogliamo vincere per dare continuità. Ma devo vedere una squadra che non vuole perdere“, ha spiegato Dionisi.