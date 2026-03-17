Palermo-Juve Stabia, Inzaghi: “Non abbiamo fatto un buon primo tempo”

L'allenatore: "Nelle ultime due gare 40 tiri in porta e solo 2 gol, facciamo mea culpa"

Il Palermo non va oltre il pareggio per 2-2 nel match casalingo contro la Juve Stabia. Al termine della partita giocata al “Renzo Barbera”, l’allenatore dei rosanero Pippo Inzaghi ha commentato la gara nella consueta conferenza stampa post match.

“Nel secondo tempo è stato un altro Palermo. Non abbiamo fatto un buon primo tempo nonostante una buona partenza, poi su un rinvio abbiamo preso il rigore. Nella ripresa è stato il solito Palermo, abbiamo avuto tante volte le palle del 3-1 ma non le abbiamo sfruttate. Nelle ultime due partite il nostro portiere non ha fatto l’intervento e abbiamo preso cinque gol. Se poi facciamo quaranta tiri in porta e solo due gol dobbiamo fare mea culpa”.

“Dobbiamo valutare tutto, abbiamo giocatori che possono giocare benissimo a quattro – ha aggiunto il tecnico -. Rui Modesto è entrato molto bene, valuterò in seguito il suo utilizzo. Penso si riparta dai circa quaranta tiri in porta, vuol dire che la squadra ha giocato ma non puoi fare solo due gol. Dobbiamo tornare a essere letali e a difendere meglio, parlo di tutti e non solo di un reparto. Sappiamo dove dobbiamo migliorare e fare più punti possibili. Alla fine vedremo dove saremo arrivati”.

“Squadra un po’ stanca mentalmente? No, sinceramente. Dobbiamo continuare sulla nostra strada ed essere razionali, con i punti di oggi in un campionato normale saresti primo o secondo. La squadra ha finito in crescendo facendo un grande secondo tempo. Non sono preoccupato, voglio finire a Padova ben e poi ci sarà la sosta. Dopo le successive sei partite capiremo dove siamo arrivati e tireremo le somme”, ha concluso Inzaghi.