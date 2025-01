Ladri scatenati: due colpi nella notte, nel mirino pure una tabaccheria

Indagano i carabinieri

PALERMO – Ladri ancora una volta in azione a Palermo. Nel mirino è finita la “Sicilia recuperi” di via delle Industrie navali, dove i malviventi hanno fatto irruzione nella notte. Dopo avere scavalcato la recinzione, i malviventi sono riusciti a impossessarsi di due batterie e attrezzi da lavoro da due escavatori. Poi si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

I rilievi e le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili e al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona. I militari indagano anche sull’ennesimo tentato furto con spaccata ai danni di una tabaccheria.

Tabaccheria nel mirino

I ladri hanno preso di mira l’attività che si trova in viale Michelangelo 217. Hanno scardinato la saracinesca, poi hanno forzato la porta a vetri, ma non sono riusciti a entrare nel locale perché è subito scattato l’allarme che ha segnalato tramite il cellulare, l’intrusione al titolare.

I colpi nelle isole ecologiche

Quest’ultimo ha immediatamente contattato i carabinieri che una volta sul posto hanno accertato il danneggiamento ed effettuato i rilievi. I colpi a distanza di soltanto poche ore dai due mazi furti messi a segno nelle isole ecologiche della Rap: ieri, 14 gennaio, si sono infatti verificati due furti nei pressi di via Oreto e in via Ernesto Basile.

I dipendenti hanno notato che qualcuno ha aperto dei varchi nella recinzione della struttura rubando attrezzi utilizzati dall’azienda municipalizzata per svolgere le attività e numerosi scarti di metallo che erano accatastati per essere conferiti alle aziende di riciclo. I ladri sono riusciti a prendere anche un transpallet elettrico, un carrello utilizzato per stoccare i rifiuti.