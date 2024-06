Portati via soldi e generi alimentari. Indagini in corso

PALERMO – Ladri in azione a Palermo con due esercizi commerciali presi di mira.

Il primo, un supermercato in via dello Spezio. Qui i ladri hanno spaccato l’ingresso e portato via circa 400 euro trovati in cassa e generi alimentari di ogni tipo.

Altro colpo nel negozio di gastronomia siciliana. Anche qui è stata spaccata la vetrina e i ladri hanno portato via soldi e generi alimentari.

Sui due colpi sono in corso indagini in corso da parte dei carabinieri e della polizia.