Lagalla cambia i dirigenti: un colonnello per i vigili

Ultime ore prima dell’ufficialità, tra promossi e bocciati

PALERMO – L’ufficialità arriverà solo nelle prossime ore, ma intanto i preparativi sono già partiti: il sindaco Roberto Lagalla, dopo aver ridisegnato uffici e settori del comune di Palermo, è pronto a passare al valzer dei dirigenti. Un’infornata di nomine per modellare Palazzo delle Aquile a immagine e somiglianza di un’amministrazione che si è insediata quasi sei mesi fa, ma che sinora è andata avanti sulla scorta delle scelte di orlandiana memoria.

I burocrati sono stati invitati a comunicare eventuali cause di incompatibilità e soltanto dopo potrà arrivare il nero su bianco: non è da escludere qualche cambiamento dell’ultimo minuto, ma intanto alcune scelte sembrano ormai sicure. Partiamo dalle posizioni apicali: rimarranno al loro posto sia Bohuslav Basile che Sergio Pollicita, rispettivamente Ragioniere generale e Capo di gabinetto. Il primo è considerato “l’uomo dei conti” per antonomasia e ha ripreso in mano il delicato dossier del piano di riequilibrio che nei prossimi mesi tornerà al centro dell’agenda politica; il secondo è invece un tecnico molto stimato dall’ex rettore, capace di resistere ai cambi delle amministrazioni. Conferma in vista anche per l’Avvocato capo, ossia Vincenzo Criscuoli.

Le novità riguardano semmai altre due figure chiave, ossia il Comandante dei vigili e l’Ingegnere capo; caselle da riempire solo dopo l’approvazione del bilancio, anche se la linea è quella di pescare in qualche modo al di fuori degli attuali dirigenti. Il sindaco avrebbe deciso di nominare come numero uno dei caschi bianchi un esterno e le voci parlano di un colonnello dell’Arma dei carabinieri, campano di origine ma ormai in servizio da diversi anni nel capoluogo siciliano, con Margherita Amato che nel frattempo manterrebbe l’interim per poi vestire i galloni di vicecomandante. Per l’Ingegnere capo invece si parla di un tecnico da pescare fra gli 11 che verranno assunti a breve, con Dario Di Gangi che pare dirottato verso il Condono edilizio, cosa che gli farebbe perdere la qualifica di capoarea.

Promozione invece per Maria Mandalà che, pur mantenendo temporaneamente i Tributi, diventerà vicesegretario generale; una posizione di primo piano nell’Amministrazione, anche perché avrà nella propria area anche il ricostituito Ufficio per il controllo analogo. Poltrona, quest’ultima, occupata in passato proprio dalla Mandalà. Cambio per Patrizia Milisenda che lascia la vicesegreteria per il posto di capoarea al Suap (con Rosa Vicari al settore), mentre Luigi Galatioto andrà allo Sport ma come semplice dirigente. A guidare la nuova area che comprende anche la Cultura sarà infatti il confermato Domenico Verona.

Conferme in vista anche per Alessandra Autore al Personale (con Daniela Rimedio all’Anagrafe), Sergio Maneri all’Urbanistica (con Paola Di Trapani al settore), Cettina Como a Sala delle Lapidi e Maria Fiasconaro alla Scuola, mentre Giuseppe Sacco dovrebbe sì continuare a occuparsi di fondi extracomunali che però passeranno da settore ad area a sé. Promozione per Carmela Agnello, in passato Ragioniere generale, che è in pole position per una posizione di primo piano per il Patrimonio (l’ufficio del Verde affidato a Roberto Raineri).

Marina Pennisi sarà capoarea all’ Innovazione, Fernanda Ferreri capoarea al Sociale mentre Maurizio Pedicone dovrebbe andare alla Direzione generale, Salvo Incaprera ai Contratti, Giuseppina Arena alle Circoscrizioni, Antonella Ferrara alle Risorse umane, Carmela Di Leo all’Economato, Adriana Angelomè alla Tasi, Ferdinando Ania all’Ambiente, Lucietta Accordino alla Municipale. Posto vuoto ai Cimiteri.

Al momento tutte ipotesi senza il crisma dell’ufficialità, atteso comunque a breve, mentre bisognerà aspettare il bilancio per il prossimo Direttore generale.