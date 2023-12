Palermo, Lagalla in campagna acquisti: occhi puntati su Ferrandelli

La lista del sindaco annuncia nuovi arrivi, ecco i papabili

PALERMO – Le bocche sono cucite e l’ufficialità arriverà solo nelle prossime ore, quel che è certo al momento è che il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, torna in pista e fa campagna acquisti. Dopo aver perso due consiglieri, Salvo Alotta andato a Forza Italia e Giovanna Rappa nella nuova Dc, il gruppo dell’ex rettore Lavoriamo per Palermo, guidato da Dario Chinnici, riprende fiato e torna a ingrandirsi.

Ecco i papabili

Il comunicato di annuncio firmato da Chinnici parla genericamente di “nuove adesioni” e a Palazzo delle Aquile è partito il toto-nomi. Con Alessandro Anello rimasto alla Lega, gli occhi sono puntati in primis su Fabrizio Ferrandelli e Leonardo Canto di Azione ma anche su Carmelo Miceli, ex Pd e oggi al Misto. Il dato di fatto, però, è che Lagalla esce dall’angolo e, contrariamente agli alleati, pesca tra le file dell’opposizione con nomi eccellenti, puntellando la coalizione. Una mossa che rafforza il primo cittadino e rende più solide le basi di una lista civica che, nelle intenzioni di Lagalla e di Davide Faraone, dovrà diventare un soggetto politico vero e proprio, capace di misurarsi alle (eventuali) Provinciali.

Azione in bilico

Un dialogo, quello tra il sindaco e lo sfidante Ferrandelli, di cui tanto si è scritto e che non è stato mai smentito. Il candidato di Azione è riuscito nell’impresa di conquistare il 15% dei voti alle ultime Comunali correndo praticamente da solo e lanciandosi a livello nazionale come volto dei calendiani; se il suo passaggio fosse confermato, sarebbe un duro colpo per Azione che sparirebbe dal consiglio comunale della quinta città d’Italia. Un passaggio che però non significherebbe necessariamente un addio a Carlo Calenda, visto che Lavoriamo per Palermo al momento resta una lista civica legata a una realtà locale. Più complicata l’ipotesi Miceli, visto che l’ex deputato è il primo dei non eletti del Pd all’Ars e potrebbe, con un complicato gioco di incastri alle prossime Europee, tentare di entrare a Sala d’Ercole.

Lagalla allarga la maggioranza

La conferenza stampa è fissata alle 10 alla sala Sciascia di Palazzo Comitini e gli occhi degli addetti ai lavori, specie nel centrodestra, saranno tutti puntati sui nuovi alfieri di Lagalla. L’allargamento della maggioranza da un lato rafforzerà il sindaco ma, dall’altro, annacquerà i numeri degli alleati: una prospettiva che in casa altrui non fa fare salti di gioia.

