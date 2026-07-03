 "Lagalla sospenda ok a progetti democrazia partecipata"
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Palermo, “Lagalla sospenda ok a progetti sulla democrazia partecipata”

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La richiesta di quattro consiglieri comunali
palazzo delle aquile
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PALERMO – I consiglieri comunali di Palermo Francesco Miceli (primo firmatario), Rosario Arcoleo, Fabio Giambrone e Alberto Mangano hanno trasmesso una nota al sindaco Roberto Lagalla chiedendo “l’immediata sospensione dell’approvazione della graduatoria dei progetti e di avviare la dovuta verifica al fine di garantire sul piano delle procedure e della trasparenza il rispetto del valore politico dell’istituto della Democrazia Partecipata”.

La richiesta, si spiega, è maturata alla luce delle “criticità emerse durante la seduta del Consiglio comunale del 2 luglio scorso, riprese dagli organi di informazione”.

“Lagalla sospenda ok a progetti”

Nella nota si fa riferimento al fatto che “due dei progetti selezionati fanno capo ad esponenti della medesima famiglia”, una circostanza che “ci consegna una situazione non accettabile sul piano della trasparenza e sulle stesse finalità dei progetti da selezionare nell’ambito dell’istituto della Democrazia partecipata, che non va certamente intesa come opportunità da utilizzare per un interesse familiare”, tanto più che “può essere finanziato un solo progetto per circoscrizione”.

Sul tema i consiglieri “invitano il presidente del Consiglio comunale a convocare immediatamente una seduta congiunta Conferenza dei Capigruppo-Conferenza per la Democrazia Partecipata, assicurando la presenza del sindaco”.

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