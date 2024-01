Palermo, le associazioni a tutela degli animali domenica in piazza

Appuntamento alle ore 15 per dire basta alla violenza

PALERMO – Le associazioni di tutela animale “Stop Animal Crimes Italia APS” e “Un’anima Mille Zampe Italia”, annunciano l’organizzazione di una manifestazione che si terrà a Palermo il prossimo 21 gennaio, con concentramento dalle ore 15 alle ore 21 a piazza Indipendenza.

La manifestazione – si legge in una nota – è nata in risposta ai tragici episodi di maltrattamento animale di cui siamo stati spettatori inermi nel corso del 2023 e, purtroppo, anche recentemente:

· il povero pit bull Aron, dato alle fiamme dal proprietario a Palermo in pubblica piazza e deceduto tra atroci sofferenze;

· il gatto di Partinico (PA), contro cui, dopo avergli sparato, il suo aguzzino ha aizzato i cani e lasciando che venisse sbranato e filmando la scena (poi divulgata sui social);

· le lotte clandestine tra cani in varie zone del Sud Italia, che oltre ad arrecare danno ai cani “combattenti”, hanno coinvolto cani e gatti randagi o rubati a privati, massacrati per allenare i “campioni”;

· le migliaia di cani e gatti investiti per gioco in tutti i luoghi in cui, a causa del randagismo, branchi e colonie vagano per vaste zone

· il traffico illegale di animali protetti.

Un quadro di degrado insano e sommerso del nostro paese – continua la nota -, che dovrebbe destare preoccupazione in ogni cittadino e che, in risposta, deve obbligatoriamente produrre una reazione legislativa forte e decisa da parte delle istituzioni.

L’evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di ottenere misure concrete attraverso l’aggiornamento delle attuali norme di tutela animale e del contesto sanzionatorio, con significativi incrementi delle pene e sviluppo di piani efficaci volti al definitivo controllo del randagismo. Inoltre, si auspica che la manifestazione agisca da catalizzatore per mobilitare i cittadini affinché diventino i principali sostenitori e promotori del rispetto delle vigenti norme in materia di tutela animale, nonché invitare le istituzioni a servirsi con maggiore convinzione e determinazione della figura delle Guardie Zoofile, dando dignità a questo corpo di Polizia Giudiziaria, sorvegliante da sempre del rispetto delle norme in tema di tutela animale.