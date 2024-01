L'epilogo più triste

PALERMO – Aron non ce l’ha fatta. Il pitbull bruciato dal proprio padrone non ha resistito alle ferite riportate e, nonostante le cure della clinica veterinaria nella quale era stato ricoverato, è morto. L’epilogo che tutti avevano sperato di evitare si concretizza con un triste post della Lav Palermo. “Ci hanno appena chiamato dalla clinica, Aron non c’è più – scrivono i volontari dell’associazione animalista -. Il suo corpo non ha retto, sebbene lui abbia lottato fino alla fine”.

Aron, bruciato vivo dal padrone

La storia di Aron ha commosso tutta Italia. Per lui era stata avviata anche una petizione. Legato a un palo e bruciato vivo dal padrone (poi denunciato) in una piazza del centro di Palermo, il cane era stato subito soccorso e preso in carico dalla Lav. Una volta superata la prima notte in clinica, per lui si era accesa la speranza ma nella notte tra venerdì e sabato il suo corpo, dilaniato dal fuoco, non ha retto.

Leto: “Barbaro crimine”

“Questo barbaro crimine non può restare inosservato, e l’autore, attualmente libero, rappresenta una minaccia per la comunità”. Lo dice la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Teresa Leto. “Come sottolineato da Papa Francesco, chi non ama gli animali non ama neanche i bambini – aggiunge -. Questo vile e brutale atto non solo offende la sensibilità umana, ma riflette anche una pericolosa mancanza di rispetto per la vita: gli animali vanno rispettati, protetti e amati come membri della nostra società. Chiediamo al sindaco di assumere un ruolo attivo in questo caso, costituendoci parte civile e insistendo sull’inasprimento delle sanzioni contro coloro che si macchiano di maltrattamenti agli animali”.

Raja: “Ora giustizia”

“Aron è morto. Dopo atroci sofferenze inflitte da un uomo è andato via. Ora vogliamo giustizia, la pena per chi uccide un animale va dai due mesi ai due anni. Troppo lieve”. Lo dice la consigliera comunale Dc Viviana Raja. “Serve rivedere la legge, la crudeltà verso gli animali è un chiaro segno di problemi sociali e relazionali, collegata alla violenza contro altri uomini – prosegue -. I cittadini ci chiedono di fare qualcosa in merito, purtroppo sfugge dalle nostre competenze. Noi possiamo continuare a lavorare per gli animali fornendo a Palermo tutti i regolamenti sul benessere animale di cui è sprovvista. Il nostro impegno andrà in quella direzione”.