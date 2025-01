Palermo: Link, Dott e Lime vincono la gara per lo sharing dei monopattini

Le altre aziende dovranno lasciare il capoluogo

PALERMO – Ci siamo, dopo due anni e quattro tentativi, tutti andati falliti per via dei ricorsi presentati al Tar, ci sono i vincitori della gara d’appalto per la gestione del servizio di sharing dei monopattini e biciclette con pedalata assistita a Palermo.

Per i prossimi cinque anni a gestire il servizio nel capoluogo saranno le compagnie Link, Dott e Lime. Che potranno far circolare non almeno 500 mezzi, ma non più di mille, questo per evitare il sovraffollamento di monopattini.

Il punteggio delle aziende vincitrici

Il punteggio più alto è stato totalizzato dall’azienda Link, che ha raggiunto 55,13 punti, seguito da Dott con 55,10 e Lime con 55,01. Per stabilire questa ultima classifica il comune ha dovuto ricalcolare i punteggi, questo per un un errore su un moltiplicatore.

Altre quattro aziende sono state escluse, le stesse avranno venti giorni di tempo per mettere fine al servizio nella città di Palermo.

Dunque, dal prossimo 14 febbraio in città circoleranno solo i mezzi delle tre compagnie vincitrici o almeno così dovrebbe essere. Questo perché nel capoluogo non si possono noleggiare, da giorni, i monopattini Link, prima classificata.

Inoltre quando il Comune pubblicò il bando non era ancora stato reso noto il nuovo codice della strada che prevede, per chi guida i monopattini, l’uso del casco, questo potrebbe condizionare le società che potrebbero anche fare un passo indietro, se così dovesse essere si scorrerà la graduatoria.