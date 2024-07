Palermo, Lucioni: “Mi auguro di non andare ai playoff, vogliamo la Serie A”

Il difensore: "L'anno scorso siamo scivolati troppe volte"

A tre giorni dalla fine del ritiro estivo pre campionato con sede a Livigno, il difensore del Palermo Fabio Lucioni è intervenuto in conferenza stampa. Il centrale del pacchetto arretrato dei rosanero ha parlato proprio dalla sala stampa presente all’Aquagranda (centro di allenamento dei rosanero).

“La Serie B è un campionato che quando pensi di vincere ti accorgi che ci sono tante curve. L’anno scorso siamo scivolati troppe volte, non abbiamo avuto continuità. Dobbiamo fare tesoro degli insegnamenti, dobbiamo avere più concentrazione alzare l’asticella. Credo che l’asticella debba inevitabilmente essere alzata qua in ritiro, vedo applicazione e abnegazione da parte di tutti. Possiamo fare un campionato all’altezza della squadra che siamo”.

“Mi piace giocare e rischiare. Dionisi ci sta dando compiti ben precisi in base alle caratteristiche di ognuno di noi – prosegue Lucioni -. È normale che le gambe vanno un po’ meno, sono 13 giorni che stiamo lavorando, i carichi si fanno sentire. Non cerchiamo alibi, cerchiamo di seguire i dettami dell’allenatore. Non è cambiato il modo di iniziare l’azione, cerchiamo soluzioni in base alla pressione degli avversari”.

Il nuovo Palermo secondo Lucioni

Sull’obiettivo stagionale, Lucioni è chiaro: “Arrivare dietro la seconda non mi dà soddisfazioni. Mi auguro di non andare ai playoff, l’ambizione della società è chiara a tutti. La voglia di conquistare la Serie A c’è da parte di tutti, credo che si stiano facendo le cose nel migliore dei modi. Nel calcio non ci sono cose scontate, dobbiamo dare il massimo in ogni allenamento. Non ci dobbiamo accontentare, la piazza è esigente, merita palcoscenici diversi, siamo tenuti a dare il massimo”.

“Dionisi è un allenatore diretto ed esigente – dice il difensore sul nuovo allenatore -. Non ti puoi permettere di abbassare i ritmi, cerca di farcelo capire in allenamento. Ogni allenatore ha la propria idea di gioco, credo che la prerogativa sia quella di cercare di imporre il nostro gioco”.

“Nikolaou? Non lo scopro io, ha fatto campionati importanti, si è messo subito a disposizione; è solare e scherzoso, credo che l’armonia sia importante per tutta la stagione. Il ritiro ci deve fare conoscere meglio. Il gruppo vuole raggiungere un obiettivo importante”.

“C’è una società che fa le sue valutazioni, noi facciamo quello che ci viene chiesto. Dobbiamo dare il massimo ogni giorno. Serve vincere più partite possibili, non è facile raggiungere l’obiettivo. La società fa le sue valutazioni. Peda? È un ragazzo che ha dote straordinarie, sto cercando di dargli la mano dal punto di vista tattico. Ha grosse capacità e margini di miglioramento”, ha aggiunto Lucioni.