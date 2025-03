Palermo, M5s: “Progetti ed eventi, servono criteri chiari e imparziali”

L'interrogazione al sindaco Lagalla

PALERMO – “Abbiamo trasmesso un’interrogazione al Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, chiedendo di fare chiarezza rispetto ai criteri previsti nell’avviso pubblico relativo alla ‘Manifestazione di interesse per la programmazione annuale di manifestazioni, eventi, iniziative culturali, religiose, artistiche, rappresentazioni volte alla promozione delle tradizioni popolari, del territorio e delle borgate marinare’. Nell’interrogazione, dove chiediamo al Sindaco se intende valutare una possibile revoca dell’avviso per predisporne uno nuovo che stabilisca criteri chiari, imparziali e oggettivi, evidenziamo come nel bando pubblicato non sono stati esplicitati i criteri per l’accoglimento e la valutazione delle proposte, lasciando tale decisione alla facoltà dell’Ufficio Teatri, Spettacoli e Coordinamento Eventi”. Lo dichiarano i Consiglieri Comunali Antonino Randazzo, Concetta Amella e Giuseppe Miceli del Movimento 5 Stelle.