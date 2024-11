Arrestato Gaetano Savoca, “è il nuovo capomafia di Ciaculli-Brancaccio”

Operazione della Dda e della squadra mobile di Palermo

PALERMO – A guidare il mandamento di Ciaculli-Brancaccio sarebbe subentrato Gaetano Savoca. Così hanno ricostruito le indagini della Direzione distrettuale antimafia di Palermo.

I poliziotti della squadra mobile di Palermo lo hanno arrestato nella notte. Il procuratore Maurizio de Lucia, l’aggiunto Marzia Sabella e i sostituti Francesca Mazzocco e Francesca Dessì lo moniyoravano da tempo.

Non è un volto nuovo. Già condannato per mafia, 57 anni, figlio di Pino, storico capomandamento, Gaetano Savoca nel giugno 2018 accompagnò Leandro Greco, nipote di Michele, il papa di Cosa Nostra, ad un appuntamento con Calogero Lo Piccolo.

Era una stagione di grande fermento. Leandro Greco e Calogero Lo Piccolo, figlio del boss di San Lorenzo, Salvatore, hanno partecipato all’ultima riunione della cupola di Cosa Nostra, convocata in una palazzina a Baida nel maggio 2018. In quell’occasione furono stabilite le regole e anche i nomi di chi sarebbe subentrato al comando in caso di arresto.

Di recente ci sarebbero stati anche dei contatti fra Gaetano Savoca a Michele Micalizzi, anziano boss di Tommaso Natale. uno degli scarcerati che sono stati di nuvo arrestati.