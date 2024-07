Le lettere e l’insolita richiesta del killer ergastolano al 41 bis

Il boss Giovanni Di Giacomo con il fratello Giuseppe morto ammazzato

PALERMO – Chiedeva di potere usare una macchina per scrivere nella cella dove è recluso al 41 bis. Gli serviva per redigere istanze e reclami. Niente da fare: la Cassazione ha respinto la richiesta del killer ergastolano Giovanni Di Giacomo.

Non regge la tesi del boss di Porta Nuova secondo cui, c’è il rischio che la sua sua grafia non sia comprensibile. Circostanza da cui deriverebbe una violazione del diritto alla difesa. Per i supremi giudici mai è sopravvenuto un difetto di intellegibilità.

Il boss di Porta Nuova è uno che scrive parecchio. Copioso era lo scambio epistolare con il fratello Giuseppe, che aveva scalato le posizioni di vertice del mandamento prima che qualcuno ne bloccasse l’ascesa nel 2014 con il piombo per le strade del rione Zisa.

Spesso parlavano nella sala colloqui. Si scambiavano informazioni sugli equilibri mafiosi e consigli sulle strategie. A volte si affidavano alle lettere.

Dopo l’omicidio i carabinieri erano piombati nella cella dell’ergastolano a Viterbo e sequestrarono la corrispondenza, in entrata e in uscita. “Si è appurato che le lettere – si leggeva in un’informativa dei carabinieri – sono confezionate con accorgimenti idonei ad evidenziare un possibile tentativo, da parte degli organi investigativi, di apertura della corrispondenza”.

Alcune buste, ad esempio, “sono chiuse nei lembi con abbondante colla e con molteplici sigle scritte a penna”. Nella stessa busta era stato posizionato un foglio di carta, in modo tale che un eventuale tentativo di apertura sarebbe stato evidente.

Ed ancora: “Alcune lettere, inserite nelle buste, a loro volta sono avvolte all’interno di un foglio di giornale ben sigillato e con sigle e scritte a penna che qualora fosse aperto, sarebbe difficilmente nella sua interezza”.

Perché tutti questi accorgimenti? Solo voglia di difendere il diritto alla riservatezza di uno dei tanti siciliani detenuti al carcere duro?