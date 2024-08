Il Palermo saluta Manchester: la squadra si trasferisce a Oxford

I rosanero prepareranno la sfida al Parma in provincia di Verona

Si è conclusa nella mattina di venerdì 2 agosto la preparazione del Palermo al City Football Academy di Manchester. Dopo un avviamento tecnico i rosanero hanno effettuato possesso palla, esercitazioni sulla fase difensiva 11 contro 11 e infine una partita 11 contro 11 a campo ridotto.

Nel pomeriggio dello stesso giorno la squadra guidata da Alessio Dionisi si trasferirà a Oxford e sabato 3 agosto, alle 15.00 (ora locale, alle 16.00 ora italiana), affronterà al Kassam Stadium la formazione inglese che milita in Sky Bet Championship.

Dopo il test amichevole i rosanero riprenderanno gli allenamenti martedì 6 agosto in provincia di Verona (tutte le sedute saranno a porte chiuse), in vista della gara di Coppa Italia Frecciarossa in casa del Parma (domenica 11 agosto, ore 18.30).