Palermo, manifestazione di protesta per dire ‘Basta incendi’

Appuntamento martedì 1 agosto alle ore 18 a Piazza Indipendenza

PALERMO – Manifestazione di protesta domani alle 18 in piazza Indipendenza, a Palermo, per dire “basta incendi”, associazione che prende il nome dallo slogan.

“Chiediamo a tutti i cittadini di partecipare all’assemblea pubblica convocata in piazza Indipendenza in concomitanza alla seduta dell’Ars – dicono gli organizzatori -. La Sicilia brucia, ma la risposta delle istituzioni è insufficiente. È inaccettabile che le politiche ambientali siano trascurate e che i fondi (mal gestiti) destinati alla prevenzione e al controllo degli incendi siano insufficienti. Uniamoci per chiedere un cambiamento”.

“Dobbiamo esigere una maggiore attenzione da parte delle istituzioni, investimenti adeguati nella prevenzione, nell’assunzione e nella formazione del personale, nonché una stretta sorveglianza sulle attività illegali che alimentano gli incendi. È fondamentale che venga fatta chiarezza sulle responsabilità e che vengano adottate misure concrete per garantire la sicurezza del nostro territorio. Insieme possiamo fare la differenza”, conclude l’associazione “Basta incendi”.