Palermo aspetta il suo bomber: capitan Brunori ancora a secco di gol

Dai rumors di calciomercato all'ingresso in campo con la piccola Matilde

PALERMO – L’immagine più recente è quella del capitano del Palermo, Matteo Brunori, che tiene stretta al petto la sua piccola Matilde al momento dell’ingresso in campo per Palermo-Cosenza. La figlia del bomber rosanero è nata lo scorso 12 giugno nel capoluogo siciliano: la bellezza dell’unione di Matteo e Dalila (moglie dell’attaccante) che hanno deciso di avere per tutta la vita un legame con la città di Palermo.

La conferma di un rapporto che, a prescindere dal calcio, rimarrà per sempre. Una scelta condivisa dalla coppia che è stato anche il preludio di una (ri)promessa tra il centravanti e il club rosanero. “Io e mia moglie abbiamo scelto di far nascere nostra figlia a Palermo e l’abbiamo voluto fortemente per il legame che abbiamo costruito in questi tre anni con questa città”, ha raccontato Brunori ai microfoni ufficiali del club.

La calda estate del capitano del Palermo

Nella notte tra il 28 e il 29 luglio, su YouTube, viene pubblicata dal club rosanero una video intervista del capitano Matteo Brunori. Un turning point che ha messo la parola fine alla calda estate (in tutti i sensi) che ha riguardato e messo in discussione il futuro del bomber rosanero. Una frase male interpretata o espressa in maniera poco chiara nel post partita di Venezia-Palermo (semifinale playoff) aveva messo seriamente a rischio il rapporto tra la piazza, oltre a quello con il club di viale del Fante, e il suo capitano.

Tra offerte non bastevoli, proposte dalla Serie A e dall’estero, fino all’interessamento di squadre concorrenti del Palermo in Serie B, l’intervista di Brunori di fine luglio ha chiuso ogni speculazione possibile sul destino del bomber rosanero. Perché pur volendo precedentemente lasciare il club del capoluogo siciliano, Brunori ha poi cambiato idea decidendo di sposare nuovamente il progetto del club del City Football Group. E cambiare idea resta pur sempre una scelta importante e di consapevolezza.

La nuova stagione, ancora a secco di gol

E dunque pronti, via. Brunori sceglie ancora Palermo e inizia la sua quarta stagione consecutiva in rosanero (il suo contratto scade il 30 giugno 2027). La seconda con la fascia di capitano al braccio e la prima da secondo marcatore più prolifico nella storia del club rosanero (66 gol), dietro solo a Fabrizio Miccoli (81). Pace fatta con la piazza, con i suoi tifosi e con la società: adesso la parola passa al campo.

Lo scorso anno, nel campionato cadetto, Brunori ha chiuso la stagione con 17 marcature in 37 partite giocate della regular season. Uno score importante che l’attaccante del Palermo vuole sicuramente replicare (e magari superare) quest’anno. Anche se, dopo le prime quattro giornate di campionato, la casella dei gol segnati del capitano dei rosanero dice ancora 0 reti.

Nulla di preoccupante, però, per Matteo Brunori. Lo scorso anno, le prime imbeccate vincenti sono arrivate alla settima giornata di Serie B: tripletta al Venezia e vittoria in trasferta al “Penzo” sotto il segno di Matteo Brunori. Palermo aspetta, dunque, i gol del suo bomber e prova a guardare avanti con l’obiettivo dichiarato dalla società di migliorare il risultato della scorsa stagione. E per farlo, il club rosanero si è affidato ancora al suo capitano: Matteo Brunori.