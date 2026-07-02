L'operazione dei carabinieri

PALERMO – Nuovo controllo straordinario allo Zen 2 di Palermo. I carabinieri della stazione San Filippo Neri con i colleghi del nucleo cinofili di Palermo-Villagrazia hanno denunciato padre e figlio e sequestrato armi e sostanze stupefacenti. I due indagati sono un uomo di 59 anni e un giovane di 18 anni, entrambi palermitani, accusati di riciclaggio e minaccia a pubblico ufficiale.

In un garage utilizzato dai due indagati sono stati trovati una pistola giocattolo priva del tappo rosso con il serbatoio inserito nascosta dietro alcune tavole di legno. Anche l’autovettura in loro possesso aveva il telaio contraffatto. Nel corso della perquisizione il figlio ha cercato di fuggire a bordo dell’auto ma è stato bloccato e denunciato per guida senza patente con violazione reiterata.

In uno dei sotterranei in via Rocky Marciano, i carabinieri hanno trovato una pistola semiautomatica calibro 9 completa di serbatoio con 5 proiettili e altre 20 cartucce dello stesso calibro. Insieme all’arma sono state trovare 57 dosi di hashish e 14 di cocaina.