Palermo-Modena: biglietti in vendita per lo scontro al vertice al “Barbera”

Il match è in programma domenica 19 ottobre alle ore 15.00

Dalle ore 13.00 di giovedì 9 ottobre è iniziata la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Modena, valevole per la 8ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026. Il match è in programma domenica 19 ottobre alle ore 15.00 allo stadio “Renzo Barbera”.

Al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi, il club di viale del Fante invita a recarsi allo stadio con ampio anticipo per agevolare le procedure di accesso all’impianto. Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

sito Vivaticket ;

; punti vendita Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale (compreso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio “Renzo Barbera”).

Palermo-Modena, prezzi biglietti

Settore Intero Donne/Over 65* Under 16** Under 14*** PROMO UNIPA**** Centralissima 103 € 82 € 82 € – – Tribuna Centrale 73 € 57 € 57 € – – Tribuna Laterale 48 € 40 € 40 € – – Gradinata Inferiore 34 € 30 € 30 € – 25 € Gradinata Superiore 28 € 23 € 23 € 14 € 21 € Curve 22 € 18 € 18 € – 16 €

“–” Riduzione non disponibile

* riservato ad utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data dell’acquisto

** utenti che non abbiano compiuto 16 anni alla data dell’acquisto

*** utenti che non abbiano compiuto 14 anni alla data dell’acquisto – acquistabile solo contestualmente ad un biglietto a tariffa intero e solo nel settore Gradinata Superiore Laterale

**** solo per i possessori di UNIPA card o cedolino UNIPA che acquisteranno a titolo personale presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera (LUN 13/10 -MAR 14/10 10.00-13.00 / 15.00-17.00)

PROCEDURA CAMBIO UTILIZZATORE ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Intero: cedibile a tutti;

Ridotto donna: cedibile solo a donna;

Ridotto over 65: cedibile solo ad utenti over 65;

Ridotto under 16: non cedibile;

Ridotto under 14: non cedibile;

Promo università: non cedibile.

Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:

essere muniti di documento d’identità in originale e in corso di validità;

presentare documento digitale di biglietto acquistato online (anche via smartphone) o biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita;

essere muniti di fidelity card in originale + ricevuta segnaposto, per abbonamenti / biglietti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD.

Palermo-Modena, info settore ospiti

I residenti nella provincia di Modena potranno acquistare esclusivamente titoli di accesso nel settore ospiti, solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione Modena FC, come stabilito dalle Autorità di P.S.

I tagliandi per il settore ospiti (settori A21 e O21) saranno in vendita dalle ore 13:00 di venerdì 10 ottobre 2025 fino alle ore 19:00 di sabato 18 ottobre 2025 (o fino a esaurimento posti disponibili), online e presso tutti i punti vendita Vivaticket, al prezzo di 22 euro più commissioni di servizio.