Palermo-Modena: biglietti in vendita per lo scontro al vertice al “Barbera”

Dalle ore 13.00 di giovedì 9 ottobre è iniziata la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Modena, valevole per la 8ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026. Il match è in programma domenica 19 ottobre alle ore 15.00 allo stadio “Renzo Barbera”.
Al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi, il club di viale del Fante invita a recarsi allo stadio con ampio anticipo per agevolare le procedure di accesso all’impianto. Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:
- sito Vivaticket;
- punti vendita Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale (compreso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio “Renzo Barbera”).
Palermo-Modena, prezzi biglietti
|Settore
|Intero
|Donne/Over 65*
|Under 16**
|Under 14***
|PROMO UNIPA****
|Centralissima
|103 €
|82 €
|82 €
|–
|–
|Tribuna Centrale
|73 €
|57 €
|57 €
|–
|–
|Tribuna Laterale
|48 €
|40 €
|40 €
|–
|–
|Gradinata Inferiore
|34 €
|30 €
|30 €
|–
|25 €
|Gradinata Superiore
|28 €
|23 €
|23 €
|14 €
|21 €
|Curve
|22 €
|18 €
|18 €
|–
|16 €
“–” Riduzione non disponibile
* riservato ad utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data dell’acquisto
** utenti che non abbiano compiuto 16 anni alla data dell’acquisto
*** utenti che non abbiano compiuto 14 anni alla data dell’acquisto – acquistabile solo contestualmente ad un biglietto a tariffa intero e solo nel settore Gradinata Superiore Laterale
**** solo per i possessori di UNIPA card o cedolino UNIPA che acquisteranno a titolo personale presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera (LUN 13/10 -MAR 14/10 10.00-13.00 / 15.00-17.00)
PROCEDURA CAMBIO UTILIZZATORE ABBONAMENTI E BIGLIETTI
- Intero: cedibile a tutti;
- Ridotto donna: cedibile solo a donna;
- Ridotto over 65: cedibile solo ad utenti over 65;
- Ridotto under 16: non cedibile;
- Ridotto under 14: non cedibile;
- Promo università: non cedibile.
Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:
- essere muniti di documento d’identità in originale e in corso di validità;
- presentare documento digitale di biglietto acquistato online (anche via smartphone) o biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita;
- essere muniti di fidelity card in originale + ricevuta segnaposto, per abbonamenti / biglietti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD.
Palermo-Modena, info settore ospiti
I residenti nella provincia di Modena potranno acquistare esclusivamente titoli di accesso nel settore ospiti, solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione Modena FC, come stabilito dalle Autorità di P.S.
I tagliandi per il settore ospiti (settori A21 e O21) saranno in vendita dalle ore 13:00 di venerdì 10 ottobre 2025 fino alle ore 19:00 di sabato 18 ottobre 2025 (o fino a esaurimento posti disponibili), online e presso tutti i punti vendita Vivaticket, al prezzo di 22 euro più commissioni di servizio.