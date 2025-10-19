Palermo-Modena, Inzaghi: “C’è rammarico con uno stadio del genere”

Il tecnico: "Loro hanno meritato il pareggio. Continuiamo con risultati positivi"

Pippo Inzaghi commenta Palermo-Modena in conferenza stampa. Il tecnico dei rosanero ha detto la sua al termine della gara giocata al “Barbera” che si è conclusa sul risultato di 1-1. Un risultato che non smuove la classifica e vede i siciliani ancora al secondo posto, alle spalle proprio della squadra ospite che resta capolista.

“Il rammarico c’è con uno stadio del genere. Poi bisogna anche essere onesti, il Modena ha meritato il pareggio. Abbiamo fatto sessanta minuti molto bene, poi c’è quel quarto d’ora in cui soffriamo e abbiamo preso gol. Non so se è un problema fisico, ma ci sta. Il Modena non è primo per caso, ma noi continuiamo la nostra striscia di risultati positivi. Ci tenevamo a vincere, ma cercheremo di andare in testa già dalla prossima partita”.

“Sinceramente io guardo le prestazioni della squadra. Valuteremo come mai siamo mancati in quel quarto d’ora, magari anche per la forza dell’avversario – spiega l’allenatore del Palermo -. Siamo lì, mancavano Bani e Gyasi e penso che i migliori in campo siano stati Peda e Diakité. La strada è quella giusta”.

“Subentrati? Non mi piace parlare dei singoli. Dovevamo essere più bravi, non solo nei cambi. Sono contento che sia rientrato Ranocchia e non l’ho rischiato oltre 60 minuti. Volevo dare vivacità alla squadra, il gol che abbiamo preso non mi piace per come lavoriamo. Dovevamo avere un po’ più di attenzione ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Davanti a tutta questa gente vorresti sempre regalare i tre punti. Diamo comunque continuità ai risultati e pensiamo già alla prossima”, ha concluso Inzaghi in sala stampa.