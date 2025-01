Palermo-Modena, Dionisi perde Insigne: i convocati rosanero

Desplanches è in lista

Il Palermo torna in campo al “Renzo Barbera” contro il Modena nella gara in programma domenica 12 gennaio alle ore 15.00. Il sito ufficiale del club rosanero ha diramato i calciatori convocati dal tecnico Alessio Dionisi.

Tra questi non c’è Roberto Insigne, che non sarà disponibile per via di un risentimento muscolare accusato nel corso dell’allenamento odierno. In lista è presente Sebastiano Desplanches, reduce da un infortunio muscolare. Si rivede anche Salim Diakité.

Palermo-Modena, i convocati di Dionisi

Questi, dunque, i calciatori rosanero convocati per la partita contro il Modena in programma domani:

1 Desplanches

3 Lund

4 Baniya

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

14 Vasic

18 Nedelcearu

19 Appuah

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

25 Buttaro

26 Verre

27 Pierozzi

29 Peda

30 Saric

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

46 Sirigu

63 Cutrona