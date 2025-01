Palermo, momenti di paura in via Bari: appartamento a fuoco

I pompieri hanno domato le fiamme ed effettuato le opere di bonifica dei locali

PALERMO – Momenti di paura a Palermo, in via Bari 52, non molto distante da via Maqueda, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento. Per domare le fiamme sono intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco, che sono state spente.

A scopo precauzionale gli inquilini dell’edificio, durante l’intervento, sono stati sgomberati. L’uomo che vive nell’appartamento interessato dall’incendio è uscito prima dell’arrivo delle squadre di soccorso.

L’incendio è stato spento dopo quasi un’ora di lavoro, gli uomini dei vigili del fuoco hanno effettuato le operazioni di bonifica dei locali. Non sono emersi danni strutturali pertanto gli abitanti dell’edificio potranno rientrare nei propri appartamenti. Sul posto anche i carabinieri.