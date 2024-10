Palermo, multe e peculato alla Rap: assolto ex direttore finanziario

Altri cinque ancora sotto processo

PALERMO – Dopo sei anni di processo arriva l’assoluzione con formula piena per Massimo Collesano, all’epoca dei fatti direttore dell’area Finanza e bilancio della Rap.

L’ipotesi era che sanzioni pecuniarie complessive per 57 mila euro fossero state pagate con i soldi dell’azienda.

Erano stati i carabinieri del Gruppo per la Tutela del Lavoro nel 2016 a rilevare alcune violazioni in materia di tutela dell’ambiente e sicurezza sul lavoro in un cantiere in corso Vittorio Emanuele per il rifacimento del manto stradale in vista del Festino di Santa Rosalia.

Furono elevate delle contravvenzioni ad alcuni dirigenti e funzionari.

La legge prevede che i reati si estinguano pagando una sanzione. Secondo l’accusa, che non ha retto nei confronti di Collesano, il collegio sindacale avrebbe autorizzato a prelevare i soldi dalle casse della Rap.

Collesano era accusato di peculato e falso. La terza sezione del Tribunale, presieduta da Fabrizio La Cascia, lo ha assolto rispettivamente con le formule perché il fatto non sussiste e perché il fatto non costituisce reato.

Revocato il sequestro e disposta la restituzione delle somme di denaro.

“Per Collesano è la fine di un incubo”, commenta l’avvocato Antonio Gattuso

Ci sono altri cinque imputati sotto processo. Hanno seguito un percorso diverso dopo avete scelto di essere giudicati con il rito abbreviato.