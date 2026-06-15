Oltre cento professionisti alla presentazione

PALERMO – Oltre cento professionisti appartenenti ai principali ordini professionali della città hanno partecipato alla presentazione di Confcommercio Professioni Ordinistiche Palermo, confermando l’importanza di una nuova rete di rappresentanza capace di mettere in relazione competenze, esperienze e opportunità provenienti da ambiti diversi. All’iniziativa hanno preso parte avvocati, ingegneri, architetti, commercialisti, medici, farmacisti e rappresentanti di altre categorie professionali.

Il presidente, Alessandro Palmigiano, ha evidenziato come il mondo delle professioni sia chiamato a confrontarsi con sfide sempre più complesse: dall’intelligenza artificiale alla digitalizzazione degli studi professionali, dall’aumento degli adempimenti burocratici alla necessità di un aggiornamento continuo. Palmigiano ha anche precisato che l’associazione intende affiancare gli Ordini professionali, senza sovrapporsi alle loro funzioni istituzionali, offrendo servizi e opportunità complementari sotto il profilo organizzativo, economico e imprenditoriale.

“Troppo spesso – ha detto Palmigiano – affrontiamo individualmente problematiche che invece sono comuni a tutte le categorie. Confcommercio Professioni Ordinistiche è nata per favorire sinergie, occasioni di crescita professionale e una rappresentanza autorevole presso le istituzioni. In un contesto economico in continua evoluzione, stare insieme significa essere più forti e più competitivi”.

Palmigiano ha anche espresso solidarietà a tutti gli imprenditori vittime di intimidazioni. “La legalità è il presupposto indispensabile per la libertà d’impresa e per la crescita economica. Le professioni devono essere protagoniste nella diffusione della cultura della legalità e nel sostegno a tutte le iniziative volte a contrastare la criminalità organizzata. Palermo ha bisogno di una società civile unita, capace di difendere chi lavora, investe e contribuisce allo sviluppo del territorio nel rispetto delle regole”.