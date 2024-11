Palermo, nuova illuminazione pubblica in piazza Alberico Gentili

L'intervento di Amg Energia

PALERMO – Nuova illuminazione a led per piazza Alberico Gentili. L’intervento è frutto della sinergia tra l’assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Palermo (Ufficio Pubblica illuminazione) ed AMG Energia. La società ha completato un’attività di manutenzione straordinaria, finanziata dagli uffici tecnici comunali (impegno di spesa di euro 10.600) e finalizzata alla riqualificazione dell’impianto di illuminazione della piazza, formato da torri faro su cui erano installati vecchi proiettori, apparecchiature ormai troppo datate e di difficile manutenzione considerata l’altezza dei sostegni e l’impossibilità di accedere con mezzi all’interno della villa.

L’intervento è stato eseguito con l’ausilio di una piattaforma aerea con braccio estensibile fino a 25 metri. Sono stati installati 14 nuovi proiettori a led da 118 watt, quattro in più rispetto a quelli in origine presenti in modo da consentire l’illuminazione anche delle due strade interne perimetrali della piazza, nelle quali non è mai stato realizzato alcun impianto. L’illuminazione così riqualificata è già in funzione da martedì sera.

“E’ un intervento di riqualificazione che si aggiunge alle altre attività avviate – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Orlando – dalla sistemazione dei marciapiedi di via Libertà ai lavori per la posa di nuovo asfalto in questa ed altre arterie cittadine, che conferma l’impegno di questa amministrazione e il percorso costante fatto anche di piccoli passi”.

“I lavori rendono fruibile in piena sicurezza un angolo verde della città, che si trova in pieno centro – sottolinea il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma – La nostra società partecipata si conferma braccio operativo del Comune a beneficio della città”.