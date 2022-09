Palermo, nuova notte di incendi di rifiuti dal Cep a Bonagia

Diversi cumuli di immondizia dati alle fiamme

PALERMO – Vigili del fuoco ancora impegnati nella notte nello spegnimento di roghi di rifiuti a Palermo. In alcuni quartieri la raccolta della Rap, l’azienda che si occupa della gestione del ciclo dei rifiuti nel capoluogo siciliano, non avviene in modo continuo e la spazzatura accumulata fuori dai contenitori è incendiata.

I roghi si sono sviluppati la scorsa notte nei quartieri Borgo Nuovo, al Cep, nella zona di via Oreto e Bonagia. I pompieri sono intervenuti in via del Levriere, in via Silvio Boccone, in via Placido Rizzotto e in via Gaetano Zumbo.