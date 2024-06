Palermo, operai della Rap al lavoro per superare l’emergenza spazzatura

Ripulite varie postazioni in tutta la città

PALERMO – La Rap, la società partecipata che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo, ha messo in campo più forze possibili per superare l’emergenza degli ultimi giorni.

Nella giornata di oggi, giovedì 6 giugno, 4 squadre dedicate sono intervenute in varie postazioni.

Le postazioni ripulite

Gli operai sono intervenuti in via Savonarola, via Perpignano, (da definire tratto via Savonarola), via Palmerino, corso dei Mille, via Archirafi via Aiace, via Mattei, Piazza Tonnara.

Si è intervenuti pure a Ballarò (eccetto via Di Cristina e ritiro San Pietro dove si interverrà questa notte), via Vulpi, via Ragusa Moleti, Jack London e via Uccello, via Riserva Reale, via Carlo Pisacane, via Filiciuzza, via Troina, Nissa, via del Sagittario, zona Oreto Nuova, via della Conciliazione, via della Concordia in via Carmelo Onorato, via Filiciuzza e via Pisacane, via Laudicina

Nel pomeriggio gli interventi si sono svolti allo Zen 2 con pale, a seguire le strade critiche dello Zen 1 più le solite postazioni di migrazione lato sud come via Galletti e bivio di via Messina Marine.

I prossimi interventi

Nella notte si interverrà con una squadra in corso Pisani via Emanuela Loi, via Vincenzo Ingria, via Dotto, via Marinuzzi, via Turba, via Catalano, via Vito Schifani.

Un’altra squadra interverrà in via Emilio Salgari, via Papini, via Caduti sul Lavoro, via Lorenzini Collodi, via Portello, via Carlo del Prete, via Baracca, via Petralia Sottana, via Termini Imerese, via Pergusa, via Gela, via lentini e piazza San Gabriele Arcangelo.

Nella mattina di domani si interverrà in corso dei Mille ultima postazione, via Coppola,via Bennici, via Piraino e via Cappello, via Messina Marina angolo via Zucchetto e angolo via Galletti. Definizione quartiere Sperone.

Le assunzioni

Il Cda della Rap questa mattina, inoltre, ha autorizzato l’assunzione dei primi 106 operai dei 306 vincitori di concorso. I 106 operai inseriti in graduatoria verranno assunti, a seguito di superamento con esito positivo di tutti i controlli previsti dall’avviso relativo ai titoli e ai requisiti dichiarati, compreso la visita medica.

Saranno assunti a tempo determinato per sei mesi, così come autorizzato dalla giunta comunale, con l’impegno ad eventuale passaggio a tempo indeterminato come per gli autisti.