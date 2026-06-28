Operazione dei carabinieri in centro e a Sant'Erasmo

Undici persone sono state denunciate dai carabinieri al termine di un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato il centro di Palermo e il quartiere Sant’Erasmo. L’operazione ha permesso di individuare un posteggiatore abusivo, scoprire diversi allacci illegali alla rete elettrica e sequestrare un’area utilizzata come discarica abusiva.

L’attività è stata coordinata dal Comando provinciale dei carabinieri di Palermo e ha visto impegnati i militari delle Stazioni Centro e Scalo, con il supporto dei colleghi di Piazza Marina e Acqua dei Corsari e degli uomini della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 12° Reggimento “Sicilia”.

Palermo, un posteggiatore tra gli 11 denunciati

Nel corso dei controlli effettuati in piazzale Ungheria, i militari hanno denunciato un uomo di 54 anni. E’ stato sorpreso mentre esercitava l’attività di posteggiatore abusivo nelle strade del centro cittadino.

Successivamente, in cortile Badalamenti, grazie alla collaborazione del personale tecnico di Enel, i carabinieri hanno individuato numerosi allacci abusivi alla rete elettrica pubblica. Otto persone, di età compresa tra 42 e 75 anni, sono state denunciate all’autorità giudiziaria con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica.

Sequestrata una discarica abusiva

L’attività di controllo si è estesa anche alla periferia della città, dove in via Messina Marine i carabinieri hanno individuato un’area utilizzata come discarica abusiva. All’interno del sito sono stati sorpresi due uomini, di 33 e 42 anni, mentre gestivano illecitamente rifiuti in assenza delle necessarie autorizzazioni.

Durante l’ispezione sono stati rinvenuti ingenti quantitativi di materiale ferroso, bombole di gas e componenti provenienti da impianti di condizionamento, accumulati sia sul terreno sia all’interno di un container.

L’intera area, insieme al cassone, è stata sottoposta a sequestro giudiziario. I due indagati dovranno rispondere dell’accusa di gestione non autorizzata di rifiuti.

Controlli anche nei prossimi giorni

L’Arma dei carabinieri ha fatto sapere che i servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno anche nelle prossime settimane. L’obiettivo è rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle aree più sensibili della città, contrastare i fenomeni di illegalità diffusa e prevenire situazioni di degrado urbano.