Palermo, ordigno esplode dentro un cassonetto: due feriti

Sul posto il personale del 118, agenti di polizia e della scientifica

PALERMO – Un rudimentale ordigno è esploso la scorsa notte dentro un cassonetto bianco per la raccolta indifferenziata dei rifiuti all’angolo nella zona tra via Mazzini e via Libertà a Palermo.

Due ragazze che erano uscite da un locale vicino e che si stavano salutando sono state investite da schegge di plastica e sono state leggermente ferite. Sono state trasportate all’ospedale Villa Sofia.

Sul posto, oltre a personale del 118, agenti di polizia e della scientifica. L’area è stata transennata e i rilievi sono proseguiti per molte ore. Indagini son o in corso per identificare gli autori del gesto e il movente.

