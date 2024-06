Palermo, piazza Durante si rifà il look: verde e giochi per bimbi

Al via i lavori nei pressi del Policlinico

PALERMO – Sono partiti i lavori di riqualificazione di piazza Durante, nei pressi del Policlinico di Palermo. Il progetto prevede, grazie a un finanziamento di quasi mezzo milione di euro nell’ambito dei fondi Pnrr per la pista ciclabile Stazione-Università, di rifare il look della piazza.

L’area, che ad oggi è una colata di asfalto, si trasformerà in una zona a verde con giochi per i bambini, a due passi dagli ospedali Civico e Policlinico e dal cimitero di Sant’Orsola. La ditta ha iniziato i lavori che dureranno tutta l’estate, nell’ambito del progetto di una pista ciclabile che collegherà via Oreto, e quindi la Stazione centrale, con gli ospedali e l’università.

“La riqualificazione di piazza Durante rappresenta un risultato straordinario per il quartiere – dice Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo -. Basta rifiuti e parcheggi selvaggi, avremo finalmente verde e giochi per i bambini. Una riqualificazione che fa parte di un progetto più ampio che prevede la realizzazione di una pista ciclabile che collegherà l’Università, gli ospedali Policlinico e Civico con via Oreto e quindi la stazione centrale e dimostra l’attenzione dell’amministrazione comunale di Roberto Lagalla per tutte le zone della città, anche per quelle periferie per troppo tempo dimenticate e che sono finalmente tornate al centro dell’agenda di governo”.