Palermo, picchi di caldo al tribunale: la decisione per le udienze

La decisione del presidente Morosini

PALERMO – Picchi di caldo e condizionatori guasti. Parziale stop delle udienze nel nuovo palazzo di giustizia di Palermo.

Lo ha deciso il presidente del tribunale Piergiorgio Morosini, accogliendo l’input arrivato dagli addetti ai lavori: giudici, cancellieri e avvocati.

Udienze a scartamento ridotto e solo per le urgenze fino al 29 giugno quando i condizionatori saranno riparati. La manutenzione è già in corso nell’edificio a vetri che ospita gli uffici giudiziari.

Per mitigare la situazione arriveranno ventilatori e condizionatori mobili. Almeno fino al 29 giugno sarà intensificata l’attività nelle aule del vecchio palazzo di giustizia dove i climatizzatori sono regolarmente in funzione.