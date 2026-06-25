 Caldo al tribunale di Palemo: la decisione
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Palermo, picchi di caldo al tribunale: la decisione per le udienze

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La decisione del presidente Morosini
IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA
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1 min di lettura

PALERMO – Picchi di caldo e condizionatori guasti. Parziale stop delle udienze nel nuovo palazzo di giustizia di Palermo.

Lo ha deciso il presidente del tribunale Piergiorgio Morosini, accogliendo l’input arrivato dagli addetti ai lavori: giudici, cancellieri e avvocati.

Udienze a scartamento ridotto e solo per le urgenze fino al 29 giugno quando i condizionatori saranno riparati. La manutenzione è già in corso nell’edificio a vetri che ospita gli uffici giudiziari.
Per mitigare la situazione arriveranno ventilatori e condizionatori mobili. Almeno fino al 29 giugno sarà intensificata l’attività nelle aule del vecchio palazzo di giustizia dove i climatizzatori sono regolarmente in funzione.

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