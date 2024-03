Brutale pestaggio in strada, padre e figlio fermati per tentato omicidio

Hanno bastonato con un legno il genero nonché cognato

PALERMO – È la storia di un tentato omicidio, di un brutale pestaggio. Due persone, padre e figlio, sono state fermate dagli agenti del commissariato di San Lorenzo e della Squadra Mobile su ordine della Procura di Palermo. Avrebbero massacrato a botte e con un pezzo di legno il genero nonché cognato dei fermati. L’inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dal sostituto Raffaella Vinciguerra. La terribile scena sarebbe stata ripresa da alcune telecamere di videosorveglianza.

I protagonisti della vicenda vivono allo Zen. Le notizie sul movente del pestaggio sono ancora frammentarie. C’erano dei dissidi familiari, probabilmente per l’occupazione di una casa. Martedì pomeriggio padre e figlio avrebbero inseguito e speronato con la macchina la coppia in sella ad un motorino elettrico mentre transitavano in via dell’Olimpo. Poi sono scesi dalla macchina e hanno iniziato a picchiare duro contro l’uomo che è ricoverato all’ospedale Villa Sofia.

Ha riportato delle profonde ferite alla testa. Ora è vigile, ma è stato tenuto per diverse ore in coma farmacologico. Dopo averlo picchiato, padre e figlio erano risaliti in macchina per andare via. Uno dei due è sceso di nuovo dall’auto e ha lanciato un liquido urticante sul volto della vittima. Non è ancora chiaro di che sostanza si tratti, ma è stato escluso che fosse acido.

Il fermo nelle prossime ore dovrà essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari