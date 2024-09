Palermo, Ceccaroni: “Contro il Cesena sarà una partita difficile”

Il difensore: "Avere più di 13.000 abbonati è motivo di grande orgoglio per noi"

“Contro la Juve Stabia è stata sicuramente una grande vittoria su un campo molto difficile, sapevamo che era la loro prima partita in casa. C’era tutto per fare una grande partita, ci siamo riusciti, abbiamo lavorato bene nelle due settimane della sosta e dobbiamo continuare così”. Pietro Ceccaroni, difensore del Palermo, commenta così ai microfoni ufficiali del club rosanero la vittoria di sabato scorso contro le Vespe di mister Pagliuca.

“Sapevamo che era una squadra molto propositiva e ovviamente hanno avuto anche le loro occasioni. Sono stati bravi a rimanere in partita, abbiamo difeso da squadra e quando abbiamo avuto le opportunità abbiamo fatto male – prosegue il centrale di difesa commentando la gara terminata 3-1 per i siciliani -. Sicuramente ho passato un periodo difficile tra la fine del campionato scorso e l’inizio del ritiro. Sono contento di star bene fisicamente, poi il mister farà le sue scelte”.

“Adesso sto giocando a destra, ma non penso che sia un problema. Quando e dove ci sarà bisogno di giocare sarò sempre a disposizione – aggiunge Ceccaroni -. Dopo il calciomercato importante che ha fatto la società quest’estate sappiamo che in ogni ruolo c’è grande competitività. Tutti i giocatori che sono arrivati e tutti quelli che sono rimasti sono molto forti. Ci sarà sempre da lottare per dimostrare al mister di voler giocare, poi chi scenderà in campo darà tutto per il Palermo.

“Il nostro gruppo già l’anno scorso secondo me era un ottimo gruppo, abbiamo preso ragazzi con molta voglia di lavorare, molto propositivi anche al lavoro, al sacrificio e questo sicuramente fa molto bene al gruppo. Siamo contenti di chi è arrivato, si sono integrati bene. Daremo una mano agli ultimi arrivati ​​che ancora magari hanno passato poco tempo”, dice l’ex Venezia.

Palermo, gol e tifosi

“Dopo il gol di Brunori abbiamo visto tutti poi la corsa del mister verso noi, questo ci fa piacere – spiega Ceccaroni nel corso dell’intervista -. Soprattutto secondo me è bello anche che tutta la panchina venga ad abbracciare i compagni che hanno fatto gol. Questo è il significato di un grande gruppo, di ragazzi che si vogliono bene, che lavorano insieme e tutti sono pronti a esultare per il compagno”.

Sui tifosi rosanero, poi, il difensore è molto chiaro: “Avere più di 13.000 abbonati è sicuramente un motivo di grande orgoglio. Sappiamo la passione dei nostri tifosi, lo vediamo sia in casa che in trasferta e questo ci rende veramente orgogliosi e speriamo di poterli rendere sempre felici”.

“Contro il Cesena sarà sicuramente una partita difficile, una squadra che ha grande entusiasmo, dopo aver vinto il campionato di Serie C l’anno scorso. Giocano molto bene, hanno giocatori di grande qualità. Lavoreremo tutta la settimana forte, come abbiamo sempre fatto, per arrivare pronti alla partita di sabato”, ha concluso Pietro Ceccaroni in merito al prossimo incontro dei rosanero.