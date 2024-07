Il Palermo saluta Pigliacelli: è un nuovo calciatore del Catanzaro

Il portiere: "Palermo città fantastica di cui sono follemente innamorato"

Il sito della Serie B riporta della cessione in maniera definitiva (contratto depositato) di Mirko Pigliacelli dal Palermo al Catanzaro. Il portiere ha lasciato il ritiro con sede a Livigno già alcuni giorni fa e adesso è ufficialmente un nuovo calciatore del club calabrese.

La separazione con i rosanero era nell’aria da diverso tempo e nella giornata di martedì 16 luglio è stata resa ufficiale. Tramite il proprio profilo Instagram, l’estremo difensore ha voluto salutare i tifosi del Palermo e il capoluogo siciliano. “Semplicemente grazie Palermo. Non sono mai stato di tante parole, ho sempre preferito altro, ho sempre preferito mettere il cuore e l’anima in quello che ho fatto dentro e fuori dal campo”.

“Grazie perché ho avuto la fortuna di vivere due anni in una città fantastica, di cui sono follemente innamorato – prosegue il portiere -. Grazie ai miei compagni che hanno condiviso con me questi due anni di vita e a cui ho cercato di dare tanto ed ho ricevuto tanto. Grazie allo staff medico, performance ed ai magazzinieri che per me erano diventati famiglia”.

“Grazie di tutto il calore e l’affetto che ho sentito ogni volta in cui ho messo piede al Barbera con dei tifosi che mettono il cuore per la loro città e per la loro squadra. Potrei continuare a scrivere tante e tante cose che mi ha lasciato dentro Palermo e forse non la finirei più di scrivere. Chi è stato vicino a me in questi due anni sa cosa è per me Palermo. Semplicemente grazie”, ha concluso Pigliacelli.