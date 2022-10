Palermo-Pisa, Corini: “C’è rammarico, meritavamo la vittoria”

"Siamo vivi e vogliamo combattere"

3' DI LETTURA

PALERMO – Palermo-Pisa termina 3-3 allo stadio “Renzo Barbera”. Una prova non ancora del tutto positiva per i rosanero che sicuramente, però, hanno dato dei segnali ben diversi rispetto alle ultime uscite in campionato. Al termine della gara, il tecnico dei rosanero Eugenio Corini ha commentato l’incontro in conferenza stampa.

“C’è rammarico, è stata una prestazione importante. La squadra ha lottato su ogni palla affrontando una compagine avversaria di valore. Senza andare sui reparti, l’inerzia l’abbiamo spostata dalla nostra parte, abbiamo avuto pure la palla del 4-1. Sul gol del pari, del 3-3, hanno fatto una grandissima giocata. Sono stati fatti tanti miglioramenti, un segnale l’abbiamo dato. Meritavamo i tre punti, forse è mancata un po’ di fortuna. Siamo vivi e vogliamo combattere, abbiamo dato questo segnale. Ho detto ai ragazzi che sarei stato con loro a prescindere dal risultato, oggi era giusto farlo per dimostrare che gruppo vogliamo essere. Oggettivamente qualche segale l’abbiamo dato ed è una strada che dobbiamo continuare a percorrere”.

“I miei giocatori quando dico che sono 29 titolari lo dico perché ci credo – prosegue Corini -. Qualcuno che è partito in terza fila si è ritrovato in squadra in passato. Ho cercato attitudini e caratteristiche giuste, la scelta di Gomes è stata una scelta tattica visto il gioco del Pisa. Abbiamo fatto una pressione alta che ha sporcato tante linee di passaggio e abbiamo recuperato spesso palla a metà campo”.

SCELTE TATTICHE

“Strategicamente ho scelte delle caratteristiche che mi permettevano di sviluppare una certa tipologia di partita – spiega l’allenatore dei rosanero -. Sul 3-1 avevamo la sensazione di stare bene in campo. Il gol del 3-2 è stato un gol rocambolesco che ha dato coraggio al Pisa. Abbiamo dato un segnale importante anche per noi stessi, abbiamo un pregresso che pesa. Oggi ho poco da imputare ai singoli, l’atteggiamento c’è stato e ci siamo preparati a domenica prossima”.

Mister Corini motiva le sue decisioni in merito agli uomini che sono andati in campo: “Penso che è un gruppo che ha delle attitudini, dobbiamo pensare a una partita alla volta. Il campionato è difficile e dobbiamo reggere l’urto, portare in sicurezza la nostra classifica e arrivare bene per sviluppare le nostre attitudini. Abbiamo diverse risorse che possono spostare l’equilibrio, ho preferito mettere due punte per non abbassarmi troppo. Abbiamo pressato meglio e avevamo un peso specifico in avanti”.

SFORTUNA E INERZIA

Al termine dell’incontro, la squadra si è tutta riunita a centrocampo: “Ho detto ai ragazzi cose che in genere si dicono nello spogliatoio e poi ci siamo presi quello che meritavamo dai tifosi, l’avevo promesso ai ragazzi che sarei stato con loro e l’ho fatto. Da domenica prossima ci sarà la forza di spostare l’inerzia a nostro favore. Sul palo di Vido siamo stati un po’ sfortunati. Il grande rammarico è il gol del 3-2, il Pisa cercava di pareggia ma la palla del 4-1 l’abbiamo avuta noi e dovevamo uccidere la partita. Abbiamo attaccato spesso la profondità e stiamo lavorando anche su questo per migliorarci. Ci sono stati due elementi, essere meno statici e una squadra che ha provato a giocare calcio. Le altre squadre si compattano e diventi lento perché non è facile per farle uscire”.

“Su Broh non sappiamo cosa ha avuto, ha preso una botta. Stiamo lavorando per diventare una squadra completa che sappia leggere le partite. Oggi la partita mi ha fatto fare determinate scelte. Prendete ad esempio la palla lunga di Buttaro per Brunori. È stata una visione complessiva, poi di volta in volta capiremo anche che la strategia iniziale sui singoli”, ha concluso l’allenatore del Palermo.