Palermo, Dionisi: “Con il Pisa sarà una gara fisica, possiamo giocarcela”

Alla vigilia del match: "Dobbiamo accettare questa classifica sapendoci stare dentro"

Alla vigilia del big match contro il Pisa, il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Torretta. L’allenatore dei rosanero ha presentato l’incontro in programma venerdì sera al “Barbera” (calcio d’inizio alle 20.30) con i toscani, attualmente al secondo posto nella classifica del campionato di Serie B.

“Se la discontinuità frena la squadra? Sulle seconde palle a Reggio Emilia erano più nostre che loro. Il primo gol è un errore individuale, sul secondo ci sono diversi errori. Abbiamo perso la gara in cui avevamo fatto qualcosina meglio. Volevamo continuare a essere sporchi come nelle due gare precedenti. Rivediamo la partita giocata per cercare di migliorare dove sbagliamo. Questa settimana dobbiamo essere più focalizzati sulla partita e meno sul mercato. Si parla di arrivi, ma il Pisa sta facendo meglio di noi ed è seconda in classifica per questo motivo”.

“Ce la possiamo giocare con qualità diverse, oggi la classifica dice che giocano meglio di noi – spiega Dionisi -. Il Pisa è l’unica squadra che ci ha battuto con due gol di scarto. Sono il secondo attacco e la seconda difesa del campionato, fanno bene nelle transizioni e dobbiamo essere più bravi dell’ultima partita e dell’andata”.

“Sugli arrivi? Magnani ha giocato tanto e sta bene, non escludo possa giocare dall’inizio. Blin deve trovare minuti per rientrare in condizione, è come se fosse un nuovo acquisto”, ha ammesso il tecnico.

“La partita la decideranno gli interpreti e gli episodi. Difficile che non diventi una partita fisica quella contro il Pisa. Abbiamo un nuovo sistema di gioco, vorremmo essere sempre gli stessi ma dobbiamo modificare delle cose con il nuovo modulo. Cercheremo di fare la partita migliore, rispettando l’avversario e quello che siamo noi per ottenere un risultato positivo”.

“Cambiare trend negativo sui gol segnati? Abbiamo cambiato sistema di gioco, più che creare non possiamo fare. Nell’ultima gara abbiamo calciato in area di rigore più volte. I giocatori devono essere più sereni negli ultimi 20 metri. I nostri giocatori hanno numeri in B e altri devono raggiungerli. L’allenatore cerca di mettere i giocatori nelle condizioni migliori, questi ci sono e questi si hanno. La classifica non si stravolge in due o tre partite, dobbiamo starci dentro con equilibrio. Se dopo 24 partite abbiamo 30 punti e siamo la terza miglior difesa, pur sbagliando alcuni gol, vuol dire che tutta la squadra deve migliorare”.

“Non sarebbe un problema se i gol li fanno altri e non gli attaccanti. Oggi dobbiamo a accettare questa classifica anche se le aspettative di tutti erano diverse. Non dobbiamo pensare che una vittoria ci rende straordinari o una sconfitta ci abbatte. Dobbiamo stare dentro quello che stiamo facendo con dei margini da migliorare. Stiamo migliorando come equilibrio e occasioni da gol, ma con la Reggiana abbiamo peggiorato le opportunità di far gol contro gli avversari. In questo momento dobbiamo accettare che il Pisa possa essere favorito, poi noi andiamo in campo per giocarcela contro tutti. Dobbiamo arrivare a un obiettivo partita per partita”, ha aggiunto Dionisi.

“Sul portiere? Per il portiere serve continuità, è un ruolo diverso dagli altri. Abbiamo due numeri uno, la gestione con Sirigu che ha giocato ora è diversa. Ora siamo dentro a una situazione dove entrambi potrebbero giocare. Non sarà un ballottaggio continuo. Dopo Modena ho dato continuità a Sirigu, ad oggi ho in testa un’idea ma aspetto di valutarla anche in base alle condizioni di oggi”.