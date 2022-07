Podologi senza titoli: denunciati dai Nas

In tre studi sono scattate le denunce per abuso della professione: in via Pindemonte, in via D'Annunzio e in via Fulcieri Paolucci de' Calboli

1' DI LETTURA

PALERMO – I carabinieri del Nas di Palermo hanno denunciato tre podologi che operavano nel capoluogo senza i titoli necessari e non risultavano essere tra i 33 iscritti all’albo dei medici specializzati nelle malattie di unghie e piedi.

In tre studi sono scattate le denunce per abuso della professione: in via Pindemonte, in via D’Annunzio e in via Fulcieri Paolucci de’ Calboli. “Quello dell’abusivismo nella nostra professione è un tema molto importante – dice il presidente dell’Ordine dei podologi di Palermo e provincia Giuseppe Farinella – Attraverso il nostro legale abbiamo girato all’autorità competenti le segnalazioni che arrivano all’Ordine”.

Per diventare podologi bisogna conseguire la laurea triennale nella facoltà di Medicina. In seguito è possibile accedere al II livello, corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione (due ulteriori anni di corso) o, in alternativa, ai master clinici di specializzazione annuali (posturologia, podologia dello sport, biomeccanica e ortopodologia, etc.). Ad oggi ci sono soltanto sei atenei in Italia, sedi del corso di laurea, tutti concentrati da Roma in su.

“A Palermo il corso di laurea è stato attivo dal 2002 al 2010, anno in cui purtroppo è stato chiuso – aggiunge Farinella – Quindi un siciliano o più in generale un meridionale con la vocazione della podologia è costretto a sperare nelle possibilità della propria famiglia per essere supportato negli studi fuori dalla propria regione. Speriamo nella riapertura del corso, almeno a Palermo, dove già era strutturato”.