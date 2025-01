Il provvedimento dopo le segnalazioni dei residenti esasperati

PALERMO – Residenti esasperati hanno più volte chiesto l’intervento per gli schiamazzi e il caos provocato dai clienti di un pub nella zona della Cala. Dopo sopralluoghi e controlli è scattato il provvedimento della polizia che ha notificato un sequestro preventivo del locale e di chiusura per cinque giorni dell’attività del pub.

Il provvedimento, disposto dall’ufficio comunale Suap, è stato emesso dopo i controlli tra settembre e ottobre scorsi.

Gli interventi della polizia

In almeno quattro circostanze, gli agenti del commissariato “Oreto stazione” e della divisione di polizia amministrativa della questura sono intervenuti per il caos provocato in strada.

Le irregolarità contestate e ripetute riguardano anche la violazione del regolamento comunale, la difformità della perizia fonometrica e la violazione del regolamento dehors. Oltre alla chiusura sono scattate multe per mille euro.