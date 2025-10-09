Palermo, Pon e Città Medie Sud: approvati i finanziamenti

PALERMO – Ammessi a finanziamento progetti per 14,8 milioni di euro nei comuni della Città Metropolitana di Palermo a valenza culturale e turistica, nell’ambito del Programma nazionale metro plus e città medie Sud 2021-2027.
Palermo è l’unico Comune metropolitano in Italia ad aver destinato una parte dei fondi a progetti realizzati da altri Comuni del proprio territorio metropolitano.
“Abbiamo scelto di costruire una visione territoriale realmente integrata, che mette al centro non solo la città capoluogo, ma l’intera area metropolitana”, dichiara il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.
Il progetto ammesso a finanziamento, inserito nella Priorità 7 – Rigenerazione urbana, mira a valorizzare il patrimonio culturale e turistico, promuovendo economie locali, occupazione e coesione sociale.
Il finanziamento complessivo di 14.886.064,26 euro ha una ulteriore riserva di flessibilità di oltre 12 milioni, che consentirà nel 2026 il finanziamento di progetti di altri Comuni, già selezionati.
“È un modello di governance territoriale che non ha precedenti e che speriamo possa fare scuola – aggiunge il sindaco -. Palermo cresce se cresce il suo territorio”.